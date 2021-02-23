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Украинка после увеличения губ была вынуждена обратиться за помощью врачей

О случае в одном из салонов красоты Запорожья рассказали на портале "Акцент".

В салоне действовала акция на увеличение губ — 2000 гривен за 1 мл препарата.

Цена процедуры была снижена из-за выгодного предложения от поставщика. Женщина "повелась" на заманчивый ценник, но после введения инъекции у женщины появились синяки, отечность и гематомы.

Уплотнения и вызвали у нее опасения. Тогда женщина обратилась в салон. На связь с ней вышла мастер, которая посоветовала делать массаж и скинула инструкцию, как разминать проблемные участки.

Но женщина решила все-таки обратиться в больницу.

Меди объяснила, что мастер при введении инъекции попала в мышцу. Более того, никакие массажи делать при этом не нужно.

Женщине назначили лечение.

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