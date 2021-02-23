В доме на Винничине едва не сгорел маленький ребенок
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Пожар охватил дом где проживала многодетная семья из-за неисправной розетки.
Огонь увидел случайный свидетель и бросился выбивать окна. В дыму нашли пятилетнего ребенка и его мать, которая едва стояла на ногах от алкоголя. Как потом выяснилось, что где-то дома находилась еще 4-летняя девочка.
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Ее из горящего дома спас старший брат Дмитрий, который как раз возвращался с учебы домой.
Детей с травмами различной тяжести сразу же доставили в больницу.
Врачи рассказывают, что дети были неухожены.
"Мыли, стригли, кормили, приводили в порядок, чего не делала дома мама", - поделилась медик.
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