В доме на Винничине едва не сгорел маленький ребенок

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пожар охватил дом где проживала многодетная семья из-за неисправной розетки.

Огонь увидел случайный свидетель и бросился выбивать окна. В дыму нашли пятилетнего ребенка и его мать, которая едва стояла на ногах от алкоголя. Как потом выяснилось, что где-то дома находилась еще 4-летняя девочка.

Ее из горящего дома спас старший брат Дмитрий, который как раз возвращался с учебы домой.

Детей с травмами различной тяжести сразу же доставили в больницу.

Врачи рассказывают, что дети были неухожены.

"Мыли, стригли, кормили, приводили в порядок, чего не делала дома мама", - поделилась медик.

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