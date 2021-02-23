В Херсоне двое мальчишек лет 8-мы вышли на льдину и оказались на ней посреди Днепра

Как передает Politeka.net, кадры произошедшего показали на Instagram-страничке "Шо там?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, что мальчиков унесло течением далеко от берега и в любой момент могла произойти трагедия.

На помощь детям приплыл местный житель Андрей Старченко, который на лодке забрал их на берег.

Украинцы по-разному отреагировали на видео: многие осудили как ребят, так и их родителей, но не обошлось и без юмора.

"Когда прочитали в школе "Федько халамидник" и решили запустить челлендж", "Пусть мама услышит, пусть мама придёт", "Как же уже это безголовое поколения задолбало! То в метро или на электричках их током бьет, то на лед лезут, то в горах пропадают, то с балконов прыгают...", "У меня сердце похолодело от увиденного, дети были в шаге от непоправимых последствий. Слава Богу, что их увидел этот человек! Родители контролируйте своих детей", - писали в комментариях под постом.