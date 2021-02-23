В Херсоне двое мальчишек лет 8-мы вышли на льдину и оказались на ней посреди Днепра
Как передает Politeka.net, кадры произошедшего показали на Instagram-страничке "Шо там?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, что мальчиков унесло течением далеко от берега и в любой момент могла произойти трагедия.
На помощь детям приплыл местный житель Андрей Старченко, который на лодке забрал их на берег.
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