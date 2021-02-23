На Волыни пьяный водитель въехал в толпу подростков
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Дети поздно вечером сидел на скамейке и уже хотели расходиться, когда из поворота на большой скорости вылетело авто. От удара четверо детей разбросало в разные стороны.
Авто развернуло на обочину. 17-летний парень погиб на месте - он лежал посреди дороги, но спасти его уже было невозможно.
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"Пульс слегка бился, но уже признаков жизни не было", — рассказал один из родителей сбитых детей.
По его словам, водитель был в нетрезвом состоянии, но сбежать не пытался, а сидел рядом с погибшим парнем.
Еще одна девушка с компании попала в больницу с сотрясением мозга.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".