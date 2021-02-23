Ушел из жизни украинский врач-околог

Как передает Politeka.net, трагическую новость 21 февраля сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Судя по сообщению, причиной его смерти стал коронавирус.

"Скончался наш коллега Табацкий Евгений Валерьевич - врач-онколог, жизнелюб и оптимист. Умереть в 39 лет - жестоко. Он старался помочь каждому своему пациенту, помочь себе не смог. Коварная болезнь не щадит никого... Коллектив городской клинической больницы № 6 передаёт глубокие соболезнования родным и близким Евгения Валерьевича. Он оставил добрую память о себе. Скорбим", - говорится в сообщении.

Пользователи сети и коллеги Евгения выразили свои соболезнования в комментариях под постом.

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"Это ужасно, такой молодой. Царство небесное и вечная память", "Вечная память. Царствие небесное.Пусть Господь поможет семье!", "Очень жаль, что молодые талантливые уходят. Сочувствие близким. Царствие небесное!", - писали украинцы в комментариях.