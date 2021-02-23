Ушел из жизни украинский врач-околог
Как передает Politeka.net, трагическую новость 21 февраля сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Судя по сообщению, причиной его смерти стал коронавирус.
Пользователи сети и коллеги Евгения выразили свои соболезнования в комментариях под постом.
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Напомним, ушла из жизни знаменитая украинка, раскрыта ужасная причина: «В это невозможно поверить и невозможно принять».
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