Несовершеннолетний украинец мог покончить з жизнью самоубийством
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции в Ровенской области.
По данным правоохранителей, 16-летний парень состоит в группы в одной из социальных сетей, где ему ставили разные задачи.
Его, блуждающего возле железнодорожных путей, обнаружил местный житель 21 февраля в 09:30.
"По факту доведения лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего, следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства оперативники с привлечением киберполицейских устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в соцсети", - говорится в сообщении.
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Правоохранители предупредили родителей об опасности таких сообществ в соцсетях.
"Уделяйте больше времени своим детям, относитесь к ним с пониманием обратите внимание на круг их общения и старайтесь выстраивать с детьми дружеские отношения",- говорится в сообщении.
Если вы все же заметили подозрительное поведение у ребенка, то обратитесь в компетентные органы или сообщайте в полицию на 102.
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