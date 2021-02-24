Несовершеннолетний украинец мог покончить з жизнью самоубийством

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции в Ровенской области.

По данным правоохранителей, 16-летний парень состоит в группы в одной из социальных сетей, где ему ставили разные задачи.

Его, блуждающего возле железнодорожных путей, обнаружил местный житель 21 февраля в 09:30.

"По факту доведения лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего, следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства оперативники с привлечением киберполицейских устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в соцсети", - говорится в сообщении.

Правоохранители предупредили родителей об опасности таких сообществ в соцсетях.

"Уделяйте больше времени своим детям, относитесь к ним с пониманием обратите внимание на круг их общения и старайтесь выстраивать с детьми дружеские отношения",- говорится в сообщении.

Если вы все же заметили подозрительное поведение у ребенка, то обратитесь в компетентные органы или сообщайте в полицию на 102.

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