Ушел из жизни украинский врач, педагог и научный работник
Как передает Politeka.net, печальное известие сообщили на сайте Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.
"Коллектив Университета потерял опытного научно-педагогического работника, высококвалифицированного врача, который постоянно повышал свой профессиональный уровень, доброго и отзывчивого человека, ответственного и целенаправленного сотрудника, вежливого и дружелюбного коллегу", - говорится в сообщении.
Эльдар Викторович имеет около 80 печатных работ, в том числе 3 в журналах, входящих в Scopus, является автором более 20 статей.
Он работал куратором по учебно-педагогической работы на медицинском факультете №2, а также отвечал за лечебно-консультативную работу на кафедре.
За многие годы добросовестного труда Эльдар Викторович получил глубокую и искреннюю уважение среди коллег и сотрудников.
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Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким Эльдара Викторовича.
"Печально и больно! Соболезнования родным и близким. Покойному пусть земля будет пухом", "Царство небесное и искренние соболезнования родным и близким. Преждевременно. Светлая память", - писали в сети.
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