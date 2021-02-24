В Кривом Роге медики 10-летний ребенок выпрыгнул с 5-го этажа
Как передает Politeka.net, о состоянии ребенка рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мальчика в пижаме посреди ночи обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую. По словам ребенка, он зацепился за дерево, но не удержался.
Отец исчезновения сына даже не заметил, а когда приехала полиция, он заявил, что мальчик спит.
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Мать мальчика лишили родительских прав. А отец, по словам соседей, заботился о сыне, но только когда был трезв.
"Как это — ребенка довести до такого, чтобы уже выхода не было?! Отец пил, шумно вели себя", - поделилась соседка пострадавшего.
Ребенок сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами, ему уже сделали одну операцию. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
Медики рассказали, что ему повезло избежать более тяжелых травм.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".