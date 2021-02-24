Как можно было довести ребенка до такого?

В Кривом Роге медики 10-летний ребенок выпрыгнул с 5-го этажа

Как передает Politeka.net, о состоянии ребенка рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мальчика в пижаме посреди ночи обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую. По словам ребенка, он зацепился за дерево, но не удержался.

Отец исчезновения сына даже не заметил, а когда приехала полиция, он заявил, что мальчик спит.

Мать мальчика лишили родительских прав. А отец, по словам соседей, заботился о сыне, но только когда был трезв.

"Как это — ребенка довести до такого, чтобы уже выхода не было?! Отец пил, шумно вели себя", - поделилась соседка пострадавшего.

Ребенок сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами, ему уже сделали одну операцию. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Медики рассказали, что ему повезло избежать более тяжелых травм.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

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