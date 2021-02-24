

По его словам, жертвами агрессивного маршрутчика стал дедушку с двумя детьми из многодетной семьи 23 февраля.

"Как напугать детей и получить стресс самому? Решить поехать на 239 маршрутке? Сегодня,23.02.21, примерно в 16.50 водитель вышеупомянутого маршрута отказался везти дедушку с 2 детьми, потому что тот отказался платить за детей (6 и 9 лет) с многодетной семьи, с предоставлением всех нужных документов", - отметил мужчина.

В итоге водитель маршрутки перешел на ругань и начал оскорблять пассажиров.

"Дело не в том, что не мог заплатить, а в том, что если у нас в стране такие льготы есть-почему мы не можем ими пользоваться? Водитель кричал на весь салон "н**рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до**ена, или плати, или выходи!»", - рассказал мужчина.

По его словам, даже после этого водитель маршрутки не успокоился.

"Когда пытались сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой. К слову, дети получили огромное потрясение, для них это дикость, дедушка еще больше, после инсульта такие ситуации пережить вдвойне сложнее и успокоиться", - отметил мужчина.