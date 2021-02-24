На одном из предприятий Житомирщины обнаружили источник радиоактивного излучения

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения «Криптон-85» на Житомирщине. Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия", - говорится в сообщении.

Также удалось выяснить, что лицензия предприятия на работу с таким материалом закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

По результатам следственных действий оборудование изъято и передано специалистам специализированного Государственного предприятия «Радон», - для проведения экспертного исследования и утилизации в установленном порядке.

Отметим, что «Криптон-85» - это радиоизотопы криптона, радиоактивный инертный газ.

Он применяется в мощных газоразрядных лампах, используемых в кинопроекторах: ионизирующее излучение облегчает зажигание электрического разряда.

В герметичных разрядниках систем зажигания некоторых старых моделей реактивных и турбореактивных двигателей содержится незначительное количество криптона-85, который помогает поддерживать постоянный уровень ионизации.

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