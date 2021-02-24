Тест на внимательность с первого раза смогут пройти не все
Он состоит из четырех заданий, на карточках которого напечатаны повторяющиеся слова.
Среди, казалось бы, одинаковых слов спрятаны другие слова, которые нужно найти.
Сможете их найти за 2 минуты?
ЗАДАНИЕ №1.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Олега Винника выгнали из-за стола на свадьбе, детали скандала: "Бегите отсюда..."
Избранник "холостячки" Мишиной Эллерт ошарашил кадрами роскошной свадьбы с красоткой в белом: "Ммм"
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
Найдите среди слов «ДВЕРЬ» два отличающихся слова.
ЗАДАНИЕ №2.
Среди слов «ПОТОК» спрятаны 6 других слов.
Найдёте их?
ЗАДАНИЕ №3.
Среди слов «РЫБКИ» спрятаны 2 других слова.
ЗАДАНИЕ №4.
Среди слов «СВАЛКА» спрятаны 3 других слова.
Напомним, что астролог Павел Глоба назвал главного неудачника 2021 года среди знаков Зодиака: нужно быть начеку.
Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба рассказал, как решится судьба Раков в 2021 году: важные даты и напутствия.
Также Politeka писала, что Павел Глоба предсказал Близнецам непростой 2021 год, но все можно исправить: советы астролога.