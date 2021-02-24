Пятилетнюю девочку высадили из школьного автобуса на пустой остановке

О возмутительном инциденте произошедшем возле Мелитополя рассказали "Местные новости".



Каждое утро детей на школьном автобусе отвозят в садик, а вечером - развозят по домам. Высаживают на остановке, где малышей ждут родители. В этот раз автобус девочку привез, но на остановке родителей не было. Поэтому воспитатель просто высадила девочку и уехала.

Ребенку пришлось 40 минут простоять на остановке на окраине села, дожидаясь родных.

Как выяснилось, родители не встретили девочку, потому что не получили сообщения от воспитателей о том, что садик заканчивает работу раньше.

Девочку увидела школьница с соседней улицы, в итоге ребенок замерзла и заболела.

В районном управлении образования отметили, что до публикации о конфликте не знали. Но в такой ситуации воспитатели обязаны передать ребенка из рук в руки. Так что оставлять девочку на остановке ни в коем случае нельзя было.

На данный момент местные чиновники от образования выясняют, кто виноват в случившемся и как не допустить повторения истории.

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