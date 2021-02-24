Женщина из Объединенных Арабских эмиратов пришла в себя после 27-летней комы
Историю храброй мамы рассказали на "BBC Украина".
Жуткая авария произошла еще в далеком 1991 году. Тогда она вместе с сыном ехали со школы в авто, но в них врезался автобус.
Мальчик остался невредимым, поскольку мать прижала его к своему телу прямо перед столкновением.
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Женщина получила серьезные травмы, но в прошлом году пришла в себя.
"Я никогда не покидал ее, потому что у меня всегда было ощущение, что однажды она проснется", - поделился ее сын в комментарии журналистам.
По его словам, он сейчас живой только из-за поступка мамы.
"Моя мама сидела со мной на заднем сиденье. Когда она увидела, что авария неизбежна, она обняла меня, чтобы защитить от удара",- рассказал Омар.
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