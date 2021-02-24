Женщина получила серьезные травмы, но в прошлом году пришла в себя.

"Я никогда не покидал ее, потому что у меня всегда было ощущение, что однажды она проснется", - поделился ее сын в комментарии журналистам.

По его словам, он сейчас живой только из-за поступка мамы.

"Моя мама сидела со мной на заднем сиденье. Когда она увидела, что авария неизбежна, она обняла меня, чтобы защитить от удара",- рассказал Омар.

Ранее мы рассказывали, что в Броварах Киевской области медики скорой помощи чудом спасли новорожденного, который не дышал в течение 20 минут.

Малыш появился на свет во время домашних родов, которые принимал сожитель роженицы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.