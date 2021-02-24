В Волынской области беременная женщина не успела доехать до больницы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел 23 февраля. К полицейским подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине.

"За считанные секунды полицейские были на указанном месте. Женщина уже держала на руках ребенка. Как выяснилось, она самостоятельно отправилась в роддом, поскольку мужа в то время не было дома. Добраться до больницы женщина не успела и родила в дороге", - рассказали правоохранители.

Полицейский тут же сел за руль ее авто и доставил ее в больницу, по пути успокаивая роженицу.

У 31-летней украинки родился мальчик. Это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо.

Ранее мы рассказывали, что патрульным полицейским в Киеве пришлось сопровождать роженицу в больницу.

Супружеская пара направлялась в больницу, но из-за пробок явно не успевали.



Мужчина не растерялся и позвонил в полицию.

На место прибыл полицейский патруль. В сопровождении сирен пара все таки удалось добраться до ближайшей больницы, а сияющий от счастья отец поблагодарил патрульных за оказанную помощь.

Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

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