В Волынской области беременная женщина не успела доехать до больницы
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел 23 февраля. К полицейским подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине.
"За считанные секунды полицейские были на указанном месте. Женщина уже держала на руках ребенка. Как выяснилось, она самостоятельно отправилась в роддом, поскольку мужа в то время не было дома. Добраться до больницы женщина не успела и родила в дороге", - рассказали правоохранители.
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Дан Балан ошеломил кадрами со свадьбы, невестой оказалась известная ведущая: "Очень круто, счастья молодым!"
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
Ни грамма косметики: как выглядит лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа, кадры
Полицейский тут же сел за руль ее авто и доставил ее в больницу, по пути успокаивая роженицу.
У 31-летней украинки родился мальчик. Это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо.
Ранее мы рассказывали, что патрульным полицейским в Киеве пришлось сопровождать роженицу в больницу.
Супружеская пара направлялась в больницу, но из-за пробок явно не успевали.
Мужчина не растерялся и позвонил в полицию.
На место прибыл полицейский патруль. В сопровождении сирен пара все таки удалось добраться до ближайшей больницы, а сияющий от счастья отец поблагодарил патрульных за оказанную помощь.
Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.
Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.