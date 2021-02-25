Как вам такой креативный подход педагога?

Украинская учительница оригинально провела урок зарубежной литературы

Как передает Politeka.net, о креативном педагоге с Ровенской области рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Видео, как учительница литературы залезла на парту в камуфляже и декламировала Маяковского мгновенно разлетелось в Интернете. За пару дней педагог стала знаменитостью.

Руководство учебного заведения видит только позитив в такой необычной манере преподавания.

"Возможно, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но равнодушным остаться очень трудно", - поделился директор школы.

По его словам, Валентина Александровна очень креативная, а ученики о педагоге отзываются только позитивно.

"Если педагог не выходит за рамки моральных и этических норм, значит он совершенно правильно это делает, тогда его материал не является сухим, он носит прикладной характер, данный учитель интересен ученикам", - рассказали в областном управлении образования.

По словам самой героини, чтобы детям было доступно и интересно.

Валентина Александровна намерена преподавать в том же духе, а использования камер в классе ее не пугают, поскольку скрывать ей нечего.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.