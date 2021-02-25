Украинская учительница оригинально провела урок зарубежной литературы
Как передает Politeka.net, о креативном педагоге с Ровенской области рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Видео, как учительница литературы залезла на парту в камуфляже и декламировала Маяковского мгновенно разлетелось в Интернете. За пару дней педагог стала знаменитостью.
Руководство учебного заведения видит только позитив в такой необычной манере преподавания.
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"Возможно, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но равнодушным остаться очень трудно", - поделился директор школы.
По его словам, Валентина Александровна очень креативная, а ученики о педагоге отзываются только позитивно.
"Если педагог не выходит за рамки моральных и этических норм, значит он совершенно правильно это делает, тогда его материал не является сухим, он носит прикладной характер, данный учитель интересен ученикам", - рассказали в областном управлении образования.
По словам самой героини, чтобы детям было доступно и интересно.
Валентина Александровна намерена преподавать в том же духе, а использования камер в классе ее не пугают, поскольку скрывать ей нечего.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
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