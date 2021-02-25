Жительницу Днепра спасатели чудом достали из ледяной воды
Об этом ГСЧС Украины в Депропетровской области сообщило на своем сайте.
Заканчивается последний месяц зимы, во многих областях Украины повышение температуры вызывает быстрое таяние льдов и снега. Так, еще вчера обычный проход по замерзшей реке сегодня может обернуться катастрофой.
Только чудо и вовремя пришедшие на помощь спасатели смогли помочь женщине, проживающей в городе Днепре.
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Как стало известно из сообщения, 24 февраля около 11:51 по телефону горячей линии Службы спасения поступил звонок, в котором просили оказать помощь провалившемуся под лед человеку.
Этот инцидент произошел в Соборном районе города, около Фестивального причала. Женщина, по-видимому, не рассчитав крепость и вес собственного тела, оказался в ледяной воде. Такое действие могло привести к весьма печальным последствиям, если бы не пришедшая вовремя помощь.
К месту происшествия был направлен отряд водолазно-спасательного назначения Главного управления ГСЧС Днепропетровской области.
Как установили спасатели, женщина была на расстоянии 250 метров от берега, но ее удалось достать из воды.
С применением резиновой лодки и специальных средств, из полыньи достали жительницу Днепра возрастом от 30 до 35 лет.
Спасенная была доставлена к берегу и передана работникам скорой помощи. Её отвезли в местную больницу, для оказания необходимого лечения.
К спасательным работам было привлечено 3 человека личного состава и 1 единицу спасательной техники.
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