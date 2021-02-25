Родителей, которые отказались сдавать деньги на подарок учительнице и телевизор унизили
"Лично я не хочу, чтоб мой ребенок сидел за одним столом с "малоимущими". Как то их слишком много. Я за отдых и любые темы для детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь", – высказалась одна из мам и получила поддержку еще нескольких родителей.
Были и те, которые посчитали такие слова оскорбительными:
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
55-летний Виктор Павлик огорошил откровениями о драках с женой: "Катерина еще молоденькая..."
Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
"Короче, если ты не сдал на то, что не обязан, – ты свинья. 8 Марта, День учителя. Если ты не отдал на это 250 грн – ты баран и свинота. Я не думал, что "бесплатное образование" означает скидываться в 11 классе на телевизор", – говорится в тексте скриншота.
Напомним, родители забили тревогу из-за новых "правил", документ: "Школа ответственности не несет".
Как сообщала Politeka, тарифы радикально пересчитают, в Минздраве объявили, что изменится: "За счет увеличения налогов..."
Также Politeka писала, что школьников могут отправить на карантин, названо важное условие: "Если мы не стабилизируем..."