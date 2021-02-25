"Вы там что, совсем уже берега попутали до*уя «богатые и успешные» родители учеников КОШ #1 (ул.Чкалова 1ж)?! Вы что себе м**зи позволяете?! Вы как там в родительских чатах отзываетесь за людей с небольшим достатком, а?! Вам, утварь мерзкая совсем башни подорвало уже?", - не подбирая выражений сообщил активист и прикрепил скриншоты переписки с родительского чата.

"Лично я не хочу, чтоб мой ребенок сидел за одним столом с "малоимущими". Как то их слишком много. Я за отдых и любые темы для детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь", – высказалась одна из мам и получила поддержку еще нескольких родителей.

Были и те, которые посчитали такие слова оскорбительными:

"Короче, если ты не сдал на то, что не обязан, – ты свинья. 8 Марта, День учителя. Если ты не отдал на это 250 грн – ты баран и свинота. Я не думал, что "бесплатное образование" означает скидываться в 11 классе на телевизор", – говорится в тексте скриншота.

Напомним, родители забили тревогу из-за новых "правил", документ: "Школа ответственности не несет".

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