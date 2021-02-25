Украинские спасатели нашли тела двух пропавших рыбаков
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Их искали сутки возле селе Бугское Арбузинского района.
Группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружила тела в 150 метрах от берега и на катере на воздушной подушке доставила на сушу. Обстоятельства гибели выясняются.
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Леся Никитюк положила глаз на сына Потапа, а он и не против: "Взрослый уже"
55-летний Виктор Павлик огорошил откровениями о драках с женой: "Катерина еще молоденькая..."
"Холостяк" Макс Михайлюк публично отчитал беременную возлюбленную: "Застегнись"
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Кроме того мы писали, что в Харьковской области водолазы нашли тело мужчины.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
В Змиевском районе в реке Северский Донец 23 февраля утонули два местных жителя.
Один из местных рыбаков, находясь на льду, услышал крики о помощи - в 40 метрах от берега он увидел промоину и двоих мужчин, которые держались за край льдины.
Помочь рыбакам местный житель не рискнул, решив, что лед провалится и под ним.
Не имея при себе телефона, он поспешил в село, чтобы вызвать спасателей, но когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, пострадавших на льду уже не было.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".