Знаменитая супружеская пара Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой семь лет спасают жизнь дочери после аварии, а младший 18-летний сын Петр подрос и имеет весьма привлекательную внешность

Об этом пишет "1 минута".

Несколько лет тому назад в 2013 году Андрей Кончаловский, его жена, а также двое детей попали в страшную дорожную аварию. После этого события жизнь звездного семейства изменилась навсегда.

С той поры их старшая дочь Мария пребывает в коме вот уже семь с половиной лет. Все это время безутешные родители слышат от врачей плохие прогнозы на будущее выздоровление.

Уже Маше Кончаловской исполнилось 22 года, но она пребывает без сознания под аппаратами искусственного дыхания около трети своей жизни.

Как известно, в том ужасном ДТП пострадала не только Маша Кончаловская, но мать с отцом, а также младший брат Петр.

По счастью, травмы Петра были не столь существенны, ему удалось быстро восстановиться после трагедии.

В 2021 году Петр отметит свое 18-летие, он стал настоящим красавцем. Мало кто может видеть его лежащую в коме сестру, поскольку туда пускают исключительно близких родственников.

Внешние данные молодого Петра Кончаловского привлекают к нему многочисленное женское внимание.

Свой аккаунты в социальных сетях Петр ведет от случая к случаю. Молодой человек размещает там довольно необычные кадры, которые потом удаляет. Пока неизвестно, чем планирует заниматься в жизни сын знаменитых родителей.

Его сестра по сей день находится в больнице, доступ в которую ограничен. Актриса Юлия Высоцкая наотрез отказывается обсуждать с журналистами тему здоровья Маши. Известно, что пока в планах нет решения об отключении дочери от аппаратов искусственного дыхания.

Её слова подтверждает и Андрей Кончаловский утверждающий, что сейчас они живут исключительно ради больного ребенка.

Напомним, звезда кулинарного шоу стала жертвой врачебной ошибки.

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