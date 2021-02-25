Мужчина расстрелял десятки уток в Запорожье
Ранее мы сообщали, что возле Харькова, в поселке Эсхар местные жители голыми руками вылавливали в водоканале здоровенных раков-мутантов.
Специалистов предполагают, что мраморных раков, скорее всего, выпустили в дикую природу из аквариума и поскольку этот вид может размножаться без спаривания, а потомство у раков появляется каждый месяц, то и численность даже после чрезмерных уловов, не уменьшалась.
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