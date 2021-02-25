Мужчина расстрелял десятки уток в Запорожье

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Инцидент произошел 24 февраля в Запорожье мужчина убил около десяти уток, выловил их из реки и вынес на берег. Браконьера заметила местная жительница, которая и сняла его на камеру.

Она пыталась выяснить, что стало причиной его поступка, на что мужчина невнятно предлагал ей один из "трофеев" и пытался скрыть лицо от камеры.

Ранее мы сообщали, что возле Харькова, в поселке Эсхар местные жители голыми руками вылавливали в водоканале здоровенных раков-мутантов.

Специалистов предполагают, что мраморных раков, скорее всего, выпустили в дикую природу из аквариума и поскольку этот вид может размножаться без спаривания, а потомство у раков появляется каждый месяц, то и численность даже после чрезмерных уловов, не уменьшалась.

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