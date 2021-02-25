В Тернопольском перинатальном центре родился ребенок весом 510 грамм
Невероятную историю рассказали на портале "Тернополяни".
Малышка Аня родилась на 23-24 неделе беременности. Ночью в реанимацию новорожденных позвонили из гинекологического отделения: «Заберите в реанимацию ребенка, он жив, хотя срок очень маленький».
"Каждый, кто не был в такой ситуации, не может даже представить, как это сложно для родителей, когда твоя кровинушка не может самостоятельно дышать и подключена к искусственной вентиляции легких", - поделился глава перинатального центра.
Медикам удалось почти невозможное - они выходили кроху, которая сейчас уже ходит в школу.
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Также ранее сообщалось, что женщина и новорожденный ребенок скончались с разницей в один день на Винничине.
Из-за того, что малыш родился слишком рано, его жизнь оборвалась спустя день после его мамы.
Согласно данным, у женщины были еще патологии, а коронавирус и беременность спровоцировали осложнения заболеваний.
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