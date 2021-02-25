В Николаеве бездомную многодетную семью выселили из подвала
Как передает Politeka.net, об этом сообщила местная жительница в Facebook-группе "Contact Center при Миколаївській міській раді"
В подвале николаевской многоэтажки поселились супруги-бездомные из Херсона. Они установили свои двери, утеплились, провели свет, обустроили быт. Женщина, беременная седьмым ребенком, собиралась там рожать.
Пара вызвала недовольство жителей дома. Они обратились в городские службы, чтобы выселить подвальных квартирантов.
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