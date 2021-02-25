А как бы вы отнеслись к такому соседству?

В Николаеве бездомную многодетную семью выселили из подвала

Как передает Politeka.net, об этом сообщила местная жительница в Facebook-группе "Contact Center при Миколаївській міській раді"

В подвале николаевской многоэтажки поселились супруги-бездомные из Херсона. Они установили свои двери, утеплились, провели свет, обустроили быт. Женщина, беременная седьмым ребенком, собиралась там рожать.

Пара вызвала недовольство жителей дома. Они обратились в городские службы, чтобы выселить подвальных квартирантов.

23 февраля семью из подвала выселили и поселили в центре социальной службе для бездомных.

"Фотоотчёт до и после входной двери в подвал! Вот так завершилась наша проблема! Еще раз Все большая благодарность!", - сообщила женщина, и прикрепила фото железных дверей, которые установили на входе в подвал.