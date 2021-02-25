Молодая американка поженилась с мужчиной с инвалидностью, но нарвалась на критику
Необычную любовную историю рассказали на "Знай.юа".
Шейн Берков с двух лет привязан к инвалидному креслу - врачи диагностировали у него мышечную дистрофию.

Пара уже вместе более четырех лет, однако общественность не воспринимает их отношения.
Спустя некоторое время после знакомства пара поженилась, но Ханне пришлось читать в сети комментарии, в которых ее обвиняли в лицемерии.
Многие посчитали, что девушка вышла замуж за Шейна только из-за денег.

Ханна научилась не воспринимать резкие замечания близко к сердцу, и судя по счастливым снимкам пары, у них действительно любовь.

Они планировали грандиозную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось сыграть в кругу только самых близких.


Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.

Как сообщала Politeka, девушка таинственно исчезла в Киеве, фото и что известно.

Популярные статьи сейчас

Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"

Беда настигла "Холостяка" Добрынина на отдыхе, все подробности: "Это очень больно!"

Внучка-красотка легендарного Чапкиса с бездонным декольте заставила мужчин пищать от восторга: "Белла!"

"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии

Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Показать еще