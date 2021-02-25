Как считаете, это любовь?

Молодая американка поженилась с мужчиной с инвалидностью, но нарвалась на критику

Необычную любовную историю рассказали на " Знай.юа ".

Шейн Берков с двух лет привязан к инвалидному креслу - врачи диагностировали у него мышечную дистрофию.





Пара уже вместе более четырех лет, однако общественность не воспринимает их отношения.

Спустя некоторое время после знакомства пара поженилась, но Ханне пришлось читать в сети комментарии, в которых ее обвиняли в лицемерии.

Многие посчитали, что девушка вышла замуж за Шейна только из-за денег.



Ханна научилась не воспринимать резкие замечания близко к сердцу, и судя по счастливым снимкам пары, у них действительно любовь.





Они планировали грандиозную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось сыграть в кругу только самых близких.





Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.







