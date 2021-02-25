Молодая американка поженилась с мужчиной с инвалидностью, но нарвалась на критику
Необычную любовную историю рассказали на "Знай.юа".
Шейн Берков с двух лет привязан к инвалидному креслу - врачи диагностировали у него мышечную дистрофию.
Пара уже вместе более четырех лет, однако общественность не воспринимает их отношения.
Спустя некоторое время после знакомства пара поженилась, но Ханне пришлось читать в сети комментарии, в которых ее обвиняли в лицемерии.
Многие посчитали, что девушка вышла замуж за Шейна только из-за денег.
Ханна научилась не воспринимать резкие замечания близко к сердцу, и судя по счастливым снимкам пары, у них действительно любовь.
Они планировали грандиозную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось сыграть в кругу только самых близких.
Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.
Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.
Как сообщала Politeka, девушка таинственно исчезла в Киеве, фото и что известно.
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