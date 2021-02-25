Одесский бизнесмен красиво встретил свою жену с новорожденной дочуркой
Об этом Макс Вернер написал на своей странице в Instagram.
Если человек хочет праздника, ему никто и ничто не сможет помешать. Так решил один одесский бизнесмен, у которого недавно жена родила дочку.
Несмотря на карантинные ограничения и прочие трудности, ему удалось сделать яркое зрелище.
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Для незабываемой встречи, приуроченной к возвращению супруги с новорожденной из роддома, Макс Вернер, так зовут счастливого отца, подготовил необычное торжественное мероприятие. Такой праздник надолго запомнился не только виновнице торжества, но и проходящим свидетелям.
По словам владельца компании, торгующей автозапчастями, Макса Вернера праздник удался. В празднике приняли участие живая музыка, престижные автомобили, танцевальный коллектив. Были заранее развешаны билборды, приготовлены цветы и надувные шары.
Супруга Ольга была встречена красной дорожкой и спектаклем от танцевального коллектива. Потом Вернер вместе с женой и ребенком проехались по городу на авто. При поездке были видны из окна машины поздравительные билборды.
Все происходящее было заснято на видео, после чего ролик был размещен в социальной сети. При этом Вернер признался, что это был самый волнующий момент в его жизни.
Также он трогательно рассказал о том, что новорожденная девочка и молодая мать теперь дома. Они набираются сил, а неожиданный сюрприз запомнится на всю жизнь. Макс от всего сердца признался в любви к своим близким.
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