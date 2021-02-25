Астрологи предупреждают, что каждый знак Зодиака имеет свою болезнь, на которую следует обратить внимание

Некоторые люди не верят в гороскопы, считая их пережитком темных веков, но не следует отказываться от тысячелетнего опыта. Возможно, что нижеприведенная информация заставит по-другому относиться к собственному здоровью.

Об этом пишет "Апостроф".

Так, Овнам следует обратить внимание на почки, зубы, голову и глаза. Следует строго соблюдать температурный режим, а также отслеживать артериальное давление.

Тельцы могут испытывать дискомфорт от заболеваний шеи, позвоночника, спины, половых органов, ног и горла. Их любовь к малоподвижному образу жизни может негативно отразиться на здоровье.

Для Близнецов характерны неприятности в области суставов, кишечника и легких. Вам не следует нервничать по пустякам, это может привести к нервному истощению, а также головным болям.

Для Раков астрологи советуют чаще обращать внимание на мочевой пузырь, почки и колени. Характерны также и проблемы с кожей, склонной к частым высыпаниям.

Львы могут иметь неполадки с сердцем. Характерны для них и травмы, поскольку беспечно относятся к опасностям.

Девам следует беречь кишечник, желудок и легкие. Из-за врожденного пессимизма они могут не обращать внимания на здоровье, работая на износ.

Весам необходимо оберегать почки и печень из-за большой склонности к алкогольным напиткам, вкусной еде.

Энергичные Скорпионы должны чаще обращать внимание на спину, нос и горло.

Стрельцам в течение жизни необходимо найти гармонию, только это поможет сберечь печень, кишечник, легкие и опорно-двигательный аппарат.

Для Козерогов, которые склонны к головным болям, слабыми местами являются суставы коленей и кости.

Водолеям необходимо беречь сердечно-сосудистую систему и сердце. Представители этого знака трудно переносят изменения сезонов.

Рыбам в детстве приходится часто болеть, а во взрослом возрасте они склонны беспечно относиться к здоровью. Бывают проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом.