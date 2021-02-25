По предсказанию народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет холодной

Как рассказал Леонид Горбань, первый месяц весны будет весьма морозным. Такая погода распространится на весь март. По его расчетам, ожидается, что в первые дни станет преобладать минусовая температура.

Об этом пишет "Апостроф".

Так, 1 и 2 марта градусники покажут ноль по Цельсию, а уже от 5 до 7 градусов мороза будет с 3-7 марта.

Однако возможно, что такой прогноз не будет достоверным и точным. Решающую роль могут сыграть снежные завалы, нападавшие в феврале. Из-за того, что снега выпало невероятно много, таять он станет постепенно.

Такой процесс может повлиять спровоцировать кое-где подтопление. Если при этом выпадут дожди, то киевская дамба может немного потечь, уточнил Леонид Горбань. По народной примете, если под старый новый год снег выпадает на нарастающую луну, то следует ожидать воды.

В этом году луна была убывающей, следовательно, вода не будет большой.

Апрель не обрадует теплом, сообщил Леонид Горбань. Особой теплой погоды в апреле ждать не стоит.

Температура станет колебаться от -1 до -3 градусов ночью. Народный синоптик не верит в предсказанную специалистами раннюю весну. Он утверждает, что в середине апреля будет довольно прохладно, а в конце ветрено.

Майская погода не порадует жителей Украины традиционной жарой. Все дело в том, что Светлое воскресенье приходится на 2 мая. Наше Солнце посылает 94 волны на Землю, поэтому и его расчеты строятся на солнечных волнах, говорит синоптик.

После праздника идет волна похолодания, связанная с 5-й, 17-й, 33-й волной. Все это оказывает непосредственное влияние на температуру.

Кстати, эксперт из народа предсказывает неурожайный 2021 год. Этот год проходит под знаком Сатурна. В 2024 году синоптик напророчил большую засуху. Все прогнозы он адресовал правительству, чтобы заставить принять необходимые меры.

Напомним, стало известно, где в Украине скоро будет +16.

Как сообщала Politeka, лютый мороз -30 парализовал движение в РФ.

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