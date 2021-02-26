Ребенок получил 60% ожогов тела на Днепропетровщине
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке БФ "Совушка".
По предварительной информации, девочка запрыгнула в ванную с кипятком.
"Мама быстро выхватила ребеночка из горячей воды, но непоправимое уже случилось...У ребенка ожог больше 60%", - говорится в сообщении.
Бригадой санавиации ребенка доставили в реанимацию областной детской больницы и врачи сразу приступили к борьбе за жизнь ребенка.
Анестезиологи стабилизируют состояние, ведь ожог это не только рана на коже: от этого страдают все внутренние органы, в первую очередь почки, которым трудно выводить продукты распада сваренной кожи.
Девочку на данный момент готовят к операции. Несмотря на всю тяжесть состояния, необходимо спасать руки, в которых из-за колоссального отека ухудшается кровоток.
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