Ребенок получил 60% ожогов тела на Днепропетровщине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке БФ "Совушка".

По предварительной информации, девочка запрыгнула в ванную с кипятком.

"Мама быстро выхватила ребеночка из горячей воды, но непоправимое уже случилось...У ребенка ожог больше 60%", - говорится в сообщении. Бригадой санавиации ребенка доставили в реанимацию областной детской больницы и врачи сразу приступили к борьбе за жизнь ребенка.