Ребенок получил травмы из-за выпившего отца

Как передает Politeka.net, об инциденте в Ровно рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратили местные врачи, к которым поступил ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей свода черепа.

"Во время допроса 30-летний житель объяснил, что в тот вечер с женой и дочерью находились в гостях. Отец, будучи навеселе, вместе с 9-месячным ребенком зашел в ванную. В это время она резко шевельнулась, а он, не удержав ее, допустил падение на плитку. Такие же показания дала и 22-летняя мать, у которой это произошло на глазах", - рассказали в полиции.

Малышку уже выписали с больницы, а вот отцу предъявили обвинения в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

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