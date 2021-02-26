В России неизвестны жестоко избили музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского
Как передает Politeka.net, слова артиста передал пресс-секретарь группы "Машина времени" на своей страничке в Facebook.
Инцидент произошел в Москве. Судя по его словам, это было ограбление.
По словам Дитковского, полиция уже разыскивает нападавших, а чувствует он себя нормально.
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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.