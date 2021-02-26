В России неизвестны жестоко избили музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского

Как передает Politeka.net, слова артиста передал пресс-секретарь группы "Машина времени" на своей страничке в Facebook.

Инцидент произошел в Москве. Судя по его словам, это было ограбление.

"Напали несколько человек, явно из какого-то недалекого зарубежья, хотели отобрать деньги. А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать. Теперь у меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного", - говорится в сообщении.

Также в СМИ появились кадры с больницы, где находился музыкант после нападения.

По словам Дитковского, полиция уже разыскивает нападавших, а чувствует он себя нормально.

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