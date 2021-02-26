На Тернопольщине ветеран АТО решил покончить жизнь самоубийством

Как передае Politeka.net, о произошедшем рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции области.

Он позвонил на номер "102" и сообщил о своих намерениях.

Звонок приняла оператор Юлия Козевич, которая быстро сориентировалась в ситуации и сделала все, чтобы отговорить собеседника от необдуманного поступка.



"Оператор разговорами отвлекала внимание мужчины, который был настроен решительно. Во время общения она выведала его личные данные и место пребывания. Выяснилось, мужчина - житель одного из сел Борщевского общины. ", - рассказали в полиции.

Сразу после звонка, к мужчине выехал экипаж, а благодаря действиям девушки-оператора его удалось спасти.



"Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили мужчину в петле. Правоохранители сняли его из петли и начали оказывать домедицинскую помощь. К счастью, им удалось вернуть самоубийцу к жизни, его доставили в больницу", - говорится в сообщении.



Как оказалось, мужчине - 38 лет, он четыре года нес службу на Донбассе.

Напомним, что на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото

Также Politeka сообщала, тело известной 20-летней одесситки обнаружили в московской квартире, детали трагедии: "в личном дневнике написала..."