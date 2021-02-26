На Тернопольщине ветеран АТО решил покончить жизнь самоубийством
Как передае Politeka.net, о произошедшем рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции области.
Он позвонил на номер "102" и сообщил о своих намерениях.
Звонок приняла оператор Юлия Козевич, которая быстро сориентировалась в ситуации и сделала все, чтобы отговорить собеседника от необдуманного поступка.
"Оператор разговорами отвлекала внимание мужчины, который был настроен решительно. Во время общения она выведала его личные данные и место пребывания. Выяснилось, мужчина - житель одного из сел Борщевского общины. ", - рассказали в полиции.
Сразу после звонка, к мужчине выехал экипаж, а благодаря действиям девушки-оператора его удалось спасти.
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"Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили мужчину в петле. Правоохранители сняли его из петли и начали оказывать домедицинскую помощь. К счастью, им удалось вернуть самоубийцу к жизни, его доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Как оказалось, мужчине - 38 лет, он четыре года нес службу на Донбассе.
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