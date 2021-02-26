Тест идеально подойдет для того, чтобы проверить свою внимательность
В задачке нет ничего трудного, чтобы сделать его интересней, вы можете поставив таймер на одну минуту для каждой картинки.
Задание 1: Найдите 3 отличия на картинке
Задание 1: Найдите 2 отличия на картинке
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Задание 1: Найдите 3 отличия на картинке
Задание 1: Найдите 3 разных котов
Ранее мы сообщали, что гороскоп на 2021 года Белого металлического Быка сулит много везения и денег некоторым знакам Зодиака. В частности Бык будет благоволить трем знакам Зодиака: Водолею, Раку и Козерогу.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.