Авария, случившаяся на трасе Харьков-Симферополь, стала причиной гибели двух человек, на полном ходу автомобиль «Audi A6» врезался в «Toyota Tundra»

Об этом появилось видео на популярном канале в Telegram.

К сожалению, беспечность за рулем может привести к печальным последствиям. Любому водителю перед выездом на дорогу стоит напоминать себе об этой простой истине. Торопливость и большая скорость могут повлиять на возникновение аварийной ситуации.

К сожалению, не все ведут себя на трассах в соответствии с ПДД, видео о таких безответственных водителях часто попадает в сеть.

Например, участникам одного из последних роликов явно не повезло. Это произошло на дороге Харьков-Симферополь в субботу, 27 февраля, где на большой скорости «Audi A6» врезалась в «Toyota Tundra».

Авария произошла вечером около 20:00 в Мелитопольском районе Запорожской области. Машина «Audi A6» с большой скоростью ехала в сторону поселка Акимовка. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Tundra».

Пассажир и водитель «Audi A6» погибли на месте, известно, что скончавшиеся мужчины жители Акимовки, 1973 и 1974 года рождения.

Мужчины из другого авто, 1968 и 1966 года рождения, жители Мелитополя, были госпитализированы в местную больницу с телесными повреждениями.

Теперь сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия. По факту аварии было открыто уголовное дело.

Авторы канала еще раз обращают внимание всех автолюбителей на тот факт, что спешка может сильно повредить здоровью и жизни человека. Ведь садясь за руль, вы становитесь ответственными не только за свои, но и чужие жизни.

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