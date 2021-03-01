Ушел из жизни Анатолий Зленко, первый Министр иностранных дел в независимой Украине, друзья и коллеги скорбят и приносят искренние соболезнования

Об этом дипломат Константин Елисеев сообщил на своей странице в Twitter.

По сообщению бывшего постоянного представителя Украины при Европейском союзе Константина Елисеева, стало известно, что на 82 году перестало биться сердце Анатолия Зленко.

Как отмечается, Анатолий Зленко дважды был назначен Министром иностранных дел Украины, с 1990 по 1994 год, а также с 2000 по 2003.

Бывший заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев выразил свое отношение соболезнованием на странице в сети. Он написал о том, что считает эту утрату невосполнимой, ведь Анатолий Зленко был первым, кто возглавил МИД Украины, а также учителем, другом и коллегой на протяжении всей работы.

Всеми своими знаниями Анатолий Максимович, щедро делился с Елесеевым. Теперь после получения трагического известия, он приносит искренние соболезнования семье и родственникам покойного.

Анатолий Максимович окончил Киевский государственный университет имени Т.Шевченко. В 1967 году начал свой путь в дипломатии. Уже с 1983 был назначен постоянным представителем при ЮНЕСКО тогда еще Украинской советской республики, находящейся в составе СССР.

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

С 1989 по 1990 исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел Украины, а в 1990 -1994 был назначен министром иностранных дел.

После этого в 1994 году Анатолий Зленко стал представителем Украины при Организации Объединённых Наций.

Повторно исполнял обязанности министра иностранных дел с 2000 до 2003 года.

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