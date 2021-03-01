Украинцев ожидает очередное повышение цен на продукты, по признанию некоторых экспертов, в 2021 году все может увеличиться на 6%

Об этом пишут "Vesti.UA".

Свои разъяснения дали Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, директор Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко и экономический эксперт Олег Пендзин.

Такие прогнозы основываются на первых месяцах 2021 года, когда цены на продукты стремительно взлетели вверх. По подсчетам специалистов, средний продуктовый чек стал дороже на четверть. Особенно это заметно цене на яйца, стоящих около 40 гривен.

Так, за литр растительного масла нужно заплатить 60 гривен, однако, сегодня его продают по 50 гривен, за счет уменьшения объема тары.

Не радует и цена на продукты для приготовления борща. Некоторые помнят, что в 2020 году, он был на 10% дешевле.

По словам Алексея Дорошенко, в основном все продукты дорожают, не выходя из запланированной в бюджете инфляции. Она составляет 7,3%. Например, цена яиц сильно колеблется, сейчас она высокая, а в летний период пойдет на спад.

Все молочные продукты увеличат цену где-то на 9%. Ведь сейчас появились крупные игроки, производящие молоко достойного качества, уточнил Дорошенко.

Подсолнечное масло стало дороже из-за неурожая минувшего года. Потребителю хотят предложить кукурузное масло, которое сможет вытеснить подсолнечное.

По уверению Федора Рыбалко, все цены останутся прежними, поскольку все уже и так выросло в цене. Также он прогнозирует к празднику Пасхе обычный уровень цен.

Любимая многими гречка также может вырасти в цене.

Но Олег Пендзин считает, что цены будут увеличиваться. Уже в начале мая на все продукты будут повышены цены. Одной из причин Пендзин называет повышение пенсии на 300 гривен.

По признанию экспертов, отмена государственного регулирования цен способствует увеличению цен на продукты. Сейчас существует только государственный мониторинг.

Напомним, эксперты рассказали о ценах на Пасху.

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