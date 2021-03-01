Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года (НЭС-2030) не имеет права программировать бедность для украинцев. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель Председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Сергей Тарута во время обсуждения на заседании Комитета основополагающих положений и ключевых направлений проекта Национальной экономической стратегии-2030.

«У депутатов есть много замечаний относительно того, что Правительство и его эксперты в своих наработках придерживаются очень консервативных прогнозов, они опираются на надобережні расчеты и пессимистические варианты развития событий. Может, такие прогнозы и не будут вызывать критики со стороны рецензентов НЭС-2030, но они абсолютно непригодны для целей устойчивого развития Украины», - подчеркнул Сергей Тарута.

Как считает парламентарий, Украине, чтобы через 10 лет занять вменяемое место на глобальной экономической карте, нужно стремительное, опережающее развитие. Поэтому без формулировка и достижение амбициозных целей для всей Украины и для каждого из ее граждан, наша страна вскоре может стать неинтересной прежде всего для украинской молодежи, да и для всего мира.

«Ставить правительству такие амбициозные цели и является стратегической задачей Верховной Рады в парламентско-президентской республике. Именно парламент должен формировать основы политики устойчивого развития государства, а чиновники должны выполняли свою часть совместной работы», - отметил народный депутат.

По итогам обсуждения, Комитет принял предложение разработчиков НЕС-2030 провести совместную стратегическую сессию, целью которой стала бы имплементация правительственных наработок в стратегические основы устойчивого развития Украины.

«НЭС - 2030 должна стать весомой составляющей государственной политики устойчивого развития Украины», - резюмировал обсуждение Сергей Тарута.