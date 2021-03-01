Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пытается
пролоббировать снижение налогов для игорного бизнеса.
Как сообщают Вести, об этом в Facebook написала народная депутатка Ольга Василевская-Смаглюк.
Как сообщалось ранее, Комитет ВРУ по вопросам финансов,
налоговой и таможенной политики внес поправки в законопроект
№2713-д о снижении налогов для игорного бизнеса. Новая редакция,
в частности, предусматривает снижение налоговой ставки для
лотерей в три раза — с 30% до 10%, а также почти в два раза ставки
на доход букмекерских контор и казино — с 18% до 10%. Кроме того,
стоимость лицензий снижается втрое до введения системы онлайн
мониторинга. Вопреки возражениям членов комитета, его глава
Даниил Гетманцев поставил проект на голосование и поддержал его.
«По странному стечению обстоятельств на комитет явился Давид
Арахамия, глава нашей фракции. Во время рассмотрения других
вопросов ранее Арахамия не являлся — только когда речь идёт об
игорке», — написала Василевская-Смаглюк.
Она напомнила, что прогнозируемые бюджетные поступления от
легального игорного бизнеса постепенно снижали с 12 до 4 млрд грн. Такую тенденцию нардеп назвала следствием лоббизма.
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«Ребята, что случилось? Почему не болеем за наполнение бюджета и работаем каждый раз на снижение ставок налогообложения? Это что, игорный бизнес у нас теперь стал еще более стратегический и социальный, чем даже аграрный? С каких пор лоббизм у нас стал божьей росой, не успела поймать этот тектонический сдвиг», — написала Василевская-Смаглюк.