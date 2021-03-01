Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пытается

пролоббировать снижение налогов для игорного бизнеса.

Как сообщают Вести, об этом в Facebook написала народная депутатка Ольга Василевская-Смаглюк.

Как сообщалось ранее, Комитет ВРУ по вопросам финансов,

налоговой и таможенной политики внес поправки в законопроект

№2713-д о снижении налогов для игорного бизнеса. Новая редакция,

в частности, предусматривает снижение налоговой ставки для

лотерей в три раза — с 30% до 10%, а также почти в два раза ставки

на доход букмекерских контор и казино — с 18% до 10%. Кроме того,

стоимость лицензий снижается втрое до введения системы онлайн

мониторинга. Вопреки возражениям членов комитета, его глава

Даниил Гетманцев поставил проект на голосование и поддержал его.

«По странному стечению обстоятельств на комитет явился Давид

Арахамия, глава нашей фракции. Во время рассмотрения других

вопросов ранее Арахамия не являлся — только когда речь идёт об

игорке», — написала Василевская-Смаглюк.

Она напомнила, что прогнозируемые бюджетные поступления от

легального игорного бизнеса постепенно снижали с 12 до 4 млрд грн. Такую тенденцию нардеп назвала следствием лоббизма.

«Ребята, что случилось? Почему не болеем за наполнение бюджета и работаем каждый раз на снижение ставок налогообложения? Это что, игорный бизнес у нас теперь стал еще более стратегический и социальный, чем даже аграрный? С каких пор лоббизм у нас стал божьей росой, не успела поймать этот тектонический сдвиг», — написала Василевская-Смаглюк.