Сегодня Украина услышала хорошую новость-Депутаты в конце будут голосовать через так называемую сенсорную кнопку и кнопкодавство останется в прошлом!

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Но возникает закономерный вопрос:

почему это решение появилось через ... 13 лет после установки сенсорной кнопки в парламенте?

Так что к истории вопрос.

Так называемая сенсорная кнопка была установлена в 2008 году за 400 тысяч гривен и пафосно презентована тогдашним главой ВР Яценюком. Часть депутатов и журналисты считали, что систему можно обмануть и теоретически проголосовать за двух депутатов. Сенсорную кнопку перенесли дальше вниз пульта, чтобы учесть озвученную проблему. Однако обновленную систему так и не запустили, а вскоре и уволили самого Яценюка.

Проблему ликвидации кнопкодавства через сенсорную кнопку довели до абсурда за Януковича. Чтобы дать возможность давить простым депутатам за себя и более богатых ребят-олигархов, председатель ВР рыбак и руководитель провластной фракции Партии регионов Ефремов придумали множество манипулятивных отмазок: от влияния на потенцию ...до использования зубочисток для возможного злоупотребления системой!

После Революции Достоинства у председателей ВР Гройсмана и Парубия не хватило и достоинства и принципиальности ввести в действии сенсорную кнопку. Главные аргументы ничтожны: то система устарела, то надо специальное решение ВР, а не все фракции соглашаются.

Наиболее циничной была позиция однопартийца Яценюка, Парубия, который делал совершенно противоположные заявления к словам своего шефа в оппозиционные времена и отказывался остановить кнопкодавов из НФ и БПП и братских групп.

И вот за несколько дней до избрания нового руководства ВР Парубий и К. начал требовать немедленного запуска до недавнего времени критикуемой им сенсорной кнопки.

Теперь уже позицию вартов заняли руководители партии Зеленского-Стефанчук и Разумков. Их песня старая и новая - система устарела и должна быть прописана в Регламенте.

Через 1,5 года латентного кнопкодавства во времена ЗЕ-монобільшості произошло прозрение Председателя ВР Разумкова и он заявил, что 2 марта депутаты начнут новое сенсорное жизни. О предыдущих абсурдных аргументах, которые он и его партия озвучивали, деликатно забыли.

Что же случилось?

Разумков и К. начинают новый политический проект и стремятся заставить Зеленского считаться с ними. А ситуация такова, что сейчас 226 голосов в поддержку кадровых предложений и законопроектов Президента едва набирается.

Итак, политические амбиции главы ВР стали в основе долгожданного и правильного решения, которое наша команда требовала принять еще с 2008 года!

В то же время, мы приветствуем начало борьбы с кнопкодавством, но напоминаем, что нынешние провластные и оппозиционные депутаты 13 лет водили Украину пустыней собственной лжи и манипуляций!