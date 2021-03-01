На сегодня задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 80 млрд грн, а к маю она может вырасти до 100 млрд. Такая ситуация сложилась из-за высоких тарифов и бездействия правительства в вопросе наведения порядка в сфере энергетики. Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» Виктор Бондарь.

"Это говорит о том, что люди просто неспособны уже платить. Задолженность будет накапливаться, и на конец мая мы увидим уже 100 миллиардов долга", – подчеркнул Виктор Бондарь.

Народный депутат назвал и другие вопиющие факты. В частности, по его словам, задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед «Энергоатомом» достигает более 24 млрд грн за «зелеными тарифами». Суммарный уровень задолженности в системе «Нафтогаза», «Энергоатома» и «Энергорынка» – более 150 миллиардов гривен.

При этом правительство не демонстрирует желания сотрудничать с парламентом, чтобы исправить ситуацию и не предоставляет аналитики парламентариям.

"Мы не видим никакой последовательной логики от правительства, что они планируют с этим делать. Мы говорили: дайте нам развернутую аналитику. Что происходит в НАК "Нафтогаз Украины"? Какова реальная себестоимость закупленного газа? Ведь 70% голубого топлива, которое потребляет Украина, – собственной добычи. Какова его себестоимость? Кто является поставщиками? Почему сегодня именно такая цена на газ, хотя аналитики уверяют, что ее спокойно можно было снизить в 2-3 раза", – сказал Виктор Бондарь.

Народный депутат предложил вызвать чиновников в парламент и наработать решения, которые позволили бы решить проблемы в энергосфере.

"Давайте их вызывать, пусть предоставят нам всю необходимую информацию, аналитику, которую мы приглашали. Проведем здесь совместное заседание, совещание и подготовим решение для того, чтобы вынести в зал. В том числе и кадровые, если это будет необходимо. А вся страна уже видит, что кадровые решения и по правительству и по практически всем министрам уже давно назревают", - отметил Виктор Бондарь.

При этом, как указано на сайте партии «ЗА МАЙБУТНЄ», первыми шагами в наведении порядка с тарифами должно стать введение моратория на повышение цен на коммунальные услуги для населения и расширение программы субсидий для социально незащищенных слоев.