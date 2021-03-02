В Днепре произошла смертельная авария
Кадры с места ДТП и подробности сообщает "Информатор".
По предварительной информации от патрульных, водитель автомобиля Chevrolet двигался на большой скорости не справился с управлением. В результате авто перелетело через бордюр, снесло указатель и врезалось в припаркованную на заправке фуру.
Девушка, которая сидела на пассажирском сидении умерла от полученных травм еще до приезда скорой, поскольку удар пришелся именно на ее сторону.
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По предварительной информации, погибшей было 18 лет. Водителя "Шевроле" госпитализировали в сознании, характер его травм на данный момент неизвестен.
Ранее мы сообщали, что на дороге Харьков-Симферополь в субботу, 27 февраля, также произошла смертельная авария. Машина «Audi A6» с большой скоростью ехала в сторону поселка Акимовка. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Tundra».
Пассажир и водитель «Audi A6» погибли на месте, известно, что скончавшиеся мужчины жители Акимовки, 1973 и 1974 года рождения.
Мужчины из другого авто, 1968 и 1966 года рождения, жители Мелитополя, были госпитализированы в местную больницу с телесными повреждениями.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.