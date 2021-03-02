В Днепре произошла смертельная авария

Кадры с места ДТП и подробности сообщает "Информатор".

По предварительной информации от патрульных, водитель автомобиля Chevrolet двигался на большой скорости не справился с управлением. В результате авто перелетело через бордюр, снесло указатель и врезалось в припаркованную на заправке фуру.

Девушка, которая сидела на пассажирском сидении умерла от полученных травм еще до приезда скорой, поскольку удар пришелся именно на ее сторону.

По предварительной информации, погибшей было 18 лет. Водителя "Шевроле" госпитализировали в сознании, характер его травм на данный момент неизвестен.

Ранее мы сообщали, что на дороге Харьков-Симферополь в субботу, 27 февраля, также произошла смертельная авария. Машина «Audi A6» с большой скоростью ехала в сторону поселка Акимовка. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Tundra».

Пассажир и водитель «Audi A6» погибли на месте, известно, что скончавшиеся мужчины жители Акимовки, 1973 и 1974 года рождения.

Мужчины из другого авто, 1968 и 1966 года рождения, жители Мелитополя, были госпитализированы в местную больницу с телесными повреждениями.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.