Так, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования.

"Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.



Обстоятельства произошедшего выясняются.

Стоит отметить, что за последние недели это далеко не первый похожий случай.

Ранее, в результате подрыва на противопехотной осколочной мине (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.