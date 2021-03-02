На Донбассе подорвались украинские военнослужащие
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.
Так, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования.
"Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Стоит отметить, что за последние недели это далеко не первый похожий случай.
Ранее, в результате подрыва на противопехотной осколочной мине (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.
Бойца оперативно доставили в госпиталь и оказали первую помощь.
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.
Популярные статьи сейчасПоказать еще