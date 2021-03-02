Родив сына, ушла из жизни прямо в больнице 34-х летняя работница Корпуса Мира

Об этом пишет "РБК-Украина".

Это случилось 25 февраля. В Черкасской больнице молодая женщина умерла почти сразу после рождения сына. Не успев дать имя своему новорожденному ребенку, Елена Юшкова оставила его на руках у безутешного отца.

По словам медиков, трагедия случилась после родов. Елена чувствовала себя хорошо, мечтала, что выберет подходящее имя для долгожданного сыночка сразу как вернется домой. Однако женщина так и не успела дать имя сыну.

Однако через несколько часов начались осложнения и женщина умерла.

Елена Юшкова работала в Корпусе Мира, сейчас ее коллеги переживают шок от случившегося, и собирают денежные средства для её семьи. Ведь она наступила внезапно, оставив на руках у супруга малыша, нуждающегося в заботе.

Радует, что сыночек Елены родился здоровеньким, радовал окружающих. Выбирать имя новорожденному женщина не успела.

Будущие супруги познакомились в библиотеке, у них оказались общие интересы и любовь к книгам. Все это сблизило их, стало фундаментом для отношений.

Коллеги отмечают, что на первый взгляд пара была полной противоположностью друг другу по характерам. Мужчина был энергичным, а женщина тихой и скромной. Однако они прекрасно ладили.

Елена Юшкова окончила филологичный факультет Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого. Работая в Корпусе Мира, преподавала язык. Она славилась терпением и уважением к другим, зачастую ставя их интересы выше своих собственных.

Коллеги и родные скорбят о случившемся.

Алексей Юшков назвал сына Тимуром, он считает, что малыш похож на маму.

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