У украинки, которая умирала от осложнений коронавируса, украли телефон

О вопиющем инциденте в одной из больниц Луцка сообщили "Волинські новини".

В Луцкую городскую клиническую больницу доставили женщину в тяжелом состоянии. Из-за осложнений от китайского вируса она скончалась.



Спустя 2 недели после похорон она обратилась в полицию в связи с пропажей.



"5 февраля по мне позвонила следственная и сообщила, что телефон нашли. Как оказалось впоследствии, его украла санитарка, которой я еще и доплачивало, чтобы и смотрела за мамой. Я бы на нее никогда не подумала, ведь она была очень хороша. Именно она дежурила в ночь с 10 на 11 января. Сейчас дело передано в суд", - рассказала девушка.

По ее словам, санитарка уже настроила девайс под себя и не брезговала пользоваться им.

"Она ходила с этим телефоном, ей было наплевать, что это телефон умирающего человека", - поделилась девушка.





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