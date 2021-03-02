Ушел жизни украинский актер Иван Марченко

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке студии дубляжа LeDoyen Studio, где работал актер.

"Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - говорится в сообщении.

Известно, что последние пять лет актер боролся с раком костей.

Актеру за два дня до смерти исполнилось 44 года.

Иван Марченко хорошо знаком пользователям столичного метрополитена. Он снялся в социальном ролике о правилах поведения в метро.