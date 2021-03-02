Ушел жизни украинский актер Иван Марченко
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке студии дубляжа LeDoyen Studio, где работал актер.
"Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - говорится в сообщении.
Известно, что последние пять лет актер боролся с раком костей.
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Актеру за два дня до смерти исполнилось 44 года.
Ранее мы рассказывали, что 24 февраля российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в своей квартире в Москве.
В полицию обратился родственник артиста. Он рассказал, что Писаренко жил один, но в последнее время перестал выходить на связь. Дверь в его квартиру была заперта изнутри. Приехавшим полицейским пришлось вскрывать жилище артиста.
Напомним, неожиданно ушел из жизни популярный российский актер, трагические подробности.
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