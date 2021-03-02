В Запорожье две женщины покончили жизнь самоубийством
Как передает Politeka.net, трагические подробности случившегося рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Жуткий инцидент произошел 2 марта. Сначала из окна многоэтажки выпрыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса ее 64-летняя мать.
"Полицейские установили, что погибшая — жительница квартиры на 9 этаже, 1981 года рождения. Менее чем через полчаса из окна этой же квартиры выпрыгнула и ее мать 1957 года рождения. Обе страдали психическими расстройствами. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", — сообщили в полиции.
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Во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Далее, чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнью по причине тяжелой болезни.
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