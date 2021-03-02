Тест идеально подойдет для того, чтобы проверить свою внимательность

Для любителей искать спрятанное на картинке такие задачки подойдут идеально. На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, но тест поддастся только бдительным.

Героем теста ниже будет кот. В первом задании вам необходимо найти всех спрятанных пушистиков на картинке. Во втором спрятались 3 кота, у которых есть небольшое отличие от остальных.

Для того, чтобы усложнить задачу, заведите таймер на одну минуту.

Задание 1: Найдите 5 котов спрятанных на картинке

Задание 2: Найдите 3 кота с отличиями