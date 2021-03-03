Парень всего несколько недель не дожил до Дня рождения...

На Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ

Трагическую новость родителям 19-летнего парня сообщили первого марта, передает издание "Коло".

Андрей Мирча - уроженец Полтавщины, служил в 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.

По словам заместителя военного комиссариата Полтавской области, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.

До своего 20-го дня рождения Андрей не дожил несколько недель.

Директор школы, где учатся четверо братья погибшего бойца, выразил соболезнование родным и близким парня.

"Печально. Больно. Теряем лучших сынов Украины. Погиб Андрюша Мирча, житель села Степановки. Вечная память тебе, Андрюша. Сочувствие родителям, четырем ученикам нашей школы, меньшим братьям Андрюше. На фотографии - слова матери" - написал Павел Бабарыка на своей страничке в Facebook.





Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвались украинские военнослужащие.



Один боец получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования.

Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.