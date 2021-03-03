Виктор Мохов, который более известен как "Скопинский маньяк", вышел на свободу

Осужденный покинул колонию в Саратовской области, где пробыл 17 лет, передают российские СМИ.

Он отправился к месту жительства в Рязанскую область, где за ним установят надзор на протяжении шести лет.

В его характеристике от администрации колонии сообщили, что Мохов на путь исправления не встал. Более того, вину в своих преступлениях он признал только частично.

Напомним, жуткое преступление произошло еще в 2000 году. Тогда Мохов предложил подвезти до дома 14-и 17-летних девушек, но школьницы даже не подозревали о намерениях мужчины.

На протяжении 1296 дней он измывался над девочками в бункере, который находился на участке под гаражом.

Маньяк лишал девочек еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ, а одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

Напомним, извращенец взял в заложники 13-летнюю девочку.

Как сообщала Politeka, нелюдя, напавшего на девочку на Горизонте, уложили лицом в асфальт.

Также Politeka писала, что отчим-педофил поиздевался над 12-летней падчерицей.