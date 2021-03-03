Женщина за 10 лет родила 10 детей

Свою историю невероятная мама рассказала британскому изданию Dailymail.

36-летняя американка Кортни после свадьбы с 32-летним Крисом Роджерсом в октябре 2008 года, не оставалась без "животика" более девяти месяцев.

Супруги живут в округе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. У них шесть мальчиков и четыре девочки возрастом от девяти месяцев до десяти лет. Все они обучаются дома.

"Мне нравится, когда они все время со мной, и я вижу, как они учатся и знают, что они изучают", - поделилась Кортни.

Муж Кортни также из многодетной семьи - он самый старший из 10 детей.

По словам женщины, в том, что у них такая большая семья нет ничего плохого. Более того, она хочет родить еще как минимум двоих малышей.

"Мы хотим иметь 12 детей, иметь семью из 14 человек", - поделилась планами на будущее многодетная мать.

Стоит отметить, что только на еду ежемесячно семья тратит около 1200 долларов.

Ранее мы рассказывали, что подобная семья живет и в Украине - супруги с Винничины воспитывают 15 детей.

Не так давно многодетная мать родила двойню, и теперь в семье восемь мальчиков и семь девочек. Это рекорд для Винницкой области.

Обеспечивает семью отец-предприниматель, у которого есть парикмахерская.

"Иметь 15 детей - это подвиг. У меня был переломный период до пятого ребенка, я не знал как себя вести в обществе", - рассказывал в одном из интервью глава семейства.

Напомним, свекровь не пускает на порог дома невестку с внуками в Хмельницкой области, видео

Как сообщала Politeka, мама скандальной Фреймут очаровала осанкой и неувядающей красотой: "Родила меня в 18 лет, потому что..."

Также Politeka писала, что горе-мать на Одесчине бросила троих детей, чтобы попасть заграницу