На Донеччине легковой автомобиль столкнулся с поездом



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Жуткий инцидент произошел 3 марта, в Донецкой области.



"Около 9 часов утра столкнулись легковой автомобиль с пассажирским пригородным поездом сообщением «Скотувата - Славянск». ЧП произошло на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровско района", - говорится в сообщении.



В результате ДТП в машине конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, один из которых, до прибытия спасателей, высвободили представители Вооруженных Сил Украины и медики скорой медицинской помощи.

"В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 г. р. движение по железнодорожному пути временно останавливалось на время проведения следственных действий", - сообщили в ведомстве.





Ранее в Киеве произошла жуткая авария на железнодорожном переезде, в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля.

32-летний водитель, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора и во время включенной звуковой сирены. В результате произошло столкновение с товарным поездом.

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