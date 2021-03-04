Умер чемпион Олимпиады-80 по конному спорту Александр Блинов

О пропаже спортсмена стало известно еще 9 февраля, передает MK.

2 марта его тело обнаружили в сугробах рядом с конюшней в селе Андреевское, где он работал.

По данным правоохранителей, в то день Блинов был в городе, где снял деньги и совершил покупки в местном магазине.

На кадрах с камер наблюдения было видно, что он бы не совсем в хорошем состоянии.

Домой Александр возвращался на такси, но из-за заснеженной дороги водитель высадил его за пол километра до конечной остановки.

По словам друга погибшего, Блинов не дошел до домика, в котором жил, буквально 150 метров.

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